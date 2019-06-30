台南68歲韓粉楊豐裕一身國旗勁裝，專程騎14個小時自行車趕到新竹，他邊擦汗邊說，29日晚間10點從六甲啟程，走省道台一線一路直奔新竹，以具體行動力挺韓國瑜。

楊豐裕說，除了花蓮場真的太遠沒去外，雲林、台中場他都親自騎鐵馬前往，他4年前從菸酒公賣局退休，見證韓國瑜從庶民賣菜郎到選上高雄市長的政治奇蹟，直誇韓最接地氣、最體貼庶民，一定要送韓國瑜進總統府。

(中時 )