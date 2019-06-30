(15:05更新)吞下5連敗的火腿再次迎戰軟銀，王柏融先發擔任第五棒、左外野手，昨日3打數1安打，今日首打席敲出滾地球出局，不過第2打席敲安後，幫火腿跑回追平分，4局結束火腿3比2領先。

首局火腿第一棒西川遙輝獲得保送上壘，接著杉谷拳士一舉敲出安打攻占一、三壘，再靠近藤健介的犧牲飛球攻下首分，可惜接下來中田翔和王柏融都是敲滾地球出局。

不過接下來軟銀2局上半立刻展開反撲，靠2支安打、2次保送以及1次投手暴投，讓軟銀攻下2分超前。4局下半王柏融擔任首名打者，第一球就積極出棒，將內角指叉球打成左半邊安打，是火腿全隊從軟銀先發投手松本裕樹手中，敲出的第3支安打。

下一棒渡邊諒獲保送，接著清水優心的中間方向安打，將二壘上的王柏融送回本壘得分，同時將比數追平成2比2，接著軟銀王牌捕手甲斐拓也發生捕逸，讓火腿三壘上跑者輕鬆跑回超前分，4局結束火腿以3比2超前。

火腿隊今日大玩「假先發」，先發投手浦野博司今年18場都是後援登板，今日主投2局失2分後退場，由金子弌大接手，第5局甚至飆3K，變化球和指叉球讓軟銀打者無功而返。

5局下半，近藤健介敲安上壘，2人出局後王柏融上場打擊，再度瞄準第一球出棒，這次將外角直球擊成一壘方向強勁安打，連2打席積極出棒都敲安，可惜下一棒渡邊諒遭到三振無法延續攻勢，5局結束火腿以3比2領先。

(中時電子報)