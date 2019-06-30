立法院臨時會將於下周五結束，民進黨團力拚處理規範退將、卸任政務官赴陸的兩岸人民關係條例草案，以及賦予政府徵集民間政治檔案的政治檔案條例草案。國民黨團總召曾銘宗呼籲，民進黨團講清楚，勿強行闖關，批評兩岸條例為選戰策略一部分，完全是政治操作。

立法院臨時會自6月17日開始，預計開到7月5日結束，依據民進黨團規劃，分別欲通過攸關「強化國安護民主」、「產業創新與調整」、「簡政便民」、「提高司法公信力」與「防制假訊息危害」等五大類法案。

前天進入臨時會第3次會議，目前剩下《平均地權條例》、《所得稅法》、《刑事訴訟法》、《兩岸人民關係條例》、《境外資金匯回管理運用及課稅條例草案》、《海關進口稅則》、《政治檔案條例草案》等議案尚未處理，上述法案皆需經由朝野協商，民進黨團也力拚在下週五前順利完成三讀。

其中，較為敏感、爭議的為兩岸人民關係條例與政治檔案條例草案，前者明定赴陸管制期間最少3年，僅得增加，不得縮減，先前在委員會備受討論的是一定層級公務員（國防外交、大陸事務或與國安相關機關之政務副首長或中將以上人員／情報機關首長）退離職未滿15年，不得在大陸參與政治性活動規定。

政治檔案條例草案中，賦予政府可依法徵集民間相關政治檔案，規範政府應於6個月內，完成清查白色恐怖時期政治檔案；政黨也有義務清查，並經促轉會認定的檔案，皆移交給檔案局管理。

國民黨團總召曾銘宗表示，假設基於國安問題，贊成加強管制，實際上，此次兩岸人民關係條例修法，其實是民進黨操作選戰策略的一部分，不斷打恐中牌、操作統獨爭議，而非基於國安；加強由政府任命的高階政務官，顯示對其高度不信任，也沒有符合比例原則，參加政治行為定義也不清楚。

曾銘宗說，政治檔案條例草案一旦立法，涉及徵集民間政治檔案，其中是否違法憲法保障私人財產的財產權，建議聽取各界意見，不用急於臨時會通過，呼籲民進黨講清楚，不要強行通過。

(中時 )