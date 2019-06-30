韓國瑜新竹封關場會場主舞台後方大樓，出現巨型郭台銘形象廣告，讓大批韓粉看了不免覺得「怪怪的」，有韓粉今晨一度打算要架起巨型挺韓廣告帆布擋住郭台銘廣告，不過幾經協調，以不製造黨內對立為由，未架起帆布。

郭台銘「郭懂關心您」的廣告看板，就位於韓國瑜團結台灣主舞太左後方，想不看到都難，有韓粉就直言「簡直是來踢館的」，不過也有人認為，任何候選人都有打廣告的權利，韓、郭粉絲理性看待，每個選民心裡自有一把尺。

(中時 )