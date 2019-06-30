郭董廣告設舞台後方 韓粉要立帆布擋作罷 15:002019/06/30 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭台銘廣告就在韓國瑜主舞台後方，想無視都難。（徐養齡攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜新竹封關場會場主舞台後方大樓，出現巨型郭台銘形象廣告，讓大批韓粉看了不免覺得「怪怪的」，有韓粉今晨一度打算要架起巨型挺韓廣告帆布擋住郭台銘廣告，不過幾經協調，以不製造黨內對立為由，未架起帆布。 郭台銘「郭懂關心您」的廣告看板，就位於韓國瑜團結台灣主舞太左後方，想不看到都難，有韓粉就直言「簡直是來踢館的」，不過也有人認為，任何候選人都有打廣告的權利，韓、郭粉絲理性看待，每個選民心裡自有一把尺。 (中時 ) #廣告 #帆布 #郭台銘 #韓國瑜 #舞台 也許您會感興趣 推薦閱讀 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ 08:142019/06/26 政治 這畫面 衝擊觀眾內心：權貴VS.苦民所苦 14:532019/06/26 政治 因韓爆紅4大女神 網讚：驚豔全台 18:272019/06/26 政治 親子一起來 見證台灣民主 04:102019/06/27 地方新聞 國旗妹章梓薰 行動挺瑜 04:102019/06/28 地方新聞 郭台銘見笑轉生氣 04:102019/06/28 時論廣場 底下人猛出包 戴錫欽給韓真心建議 13:372019/06/28 政治 韓國瑜後援會版主鋼鐵俠徐正文 新竹挺韓大會歡樂號召年輕人 19:422019/06/28 政治 韓黑不顧人命 韓國瑜：言論自由要遵守法律 20:192019/06/28 政治 陸淑美挺郭後 女兒選立委硬蹭韓國瑜 20:402019/06/28 政治 政治熱門新聞 高雄馬路坑洞通報開挖後 網痛罵前朝喪盡天良 - 政治 韓國瑜2020總統運？命理師給出8字 - 政治 韓國瑜新竹封關造勢 大進場國旗海搶先看 - 政治 美媒報導中共網軍助韓？被起底綠前黨工投書 - 政治 藍營士北區立委初選 汪志冰險勝將挑戰吳思瑤 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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