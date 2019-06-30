國民黨屏東立委第二選區初選民調出爐，屏東縣議長周典論女兒周佳琪擊敗前國民黨屏東縣黨部書記長林育先、順利出線。雙方獲悉結果後展現君子風度，握手象徵團結，期盼明年選舉能順利在綠地插上藍旗，至於對手則是爭取連任的民進黨籍立委莊瑞雄。

獲悉取得參選門票，周佳琪釋出善意表示，2人同是七年級生，也都是黨內年輕世代，雖然自己勝出，但是日後更希望能獲得育先支持，一起團結為屏東打拚努力。

林育先則是透過臉書發文向支持者喊話，除先恭喜對手出線，更坦言是自己努力不夠，表現不如預期，這段時間感謝鄉親支持與鼓勵，未來仍會繼續努力，最後也不忘提醒選民支持國民黨提名參選人，朝向國會過半目標邁進。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，屏南初選雖然激烈，但並無出現互相攻擊或漫罵情形，表現民主競爭精神、非常可貴，期盼透過團結與通力合作，爭取這席立委席次。

至於第一選出立委初選程序，廖婉汝強調，登記的包括前高雄市社會局長葉壽山與屏東縣議員宋麗華，2人先將於各區辦理12場說明會，初選民調則選在7月21日至23日辦理，若民調結果差距在6％以內，將再舉行黨員投票。得分將依中央訂頒民調占70％、黨員投票30％，優勝者將報中央核定提名。

(中時 )