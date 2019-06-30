花蓮縣長徐榛蔚（中）、消防局長林文瑞（左二）、花蓮林管處長楊瑞芬（右二）共同參加消防新廳舍動土典禮。（許家寧翻攝）

花蓮消防一分隊新廳舍為4層樓建物，可容納11台消防車和50人。（許家寧翻攝）

花蓮縣消防局第一大隊廳舍老舊，屋齡年近半百又位於狹小巷道，建物結構又歷經多次強震受損，消防局獲前瞻計畫補助8000萬元，今進行異地重建，新建4層樓廳舍占地廣大且設計融入巧思，外觀宛如一台大型消防車，盼落成後成為打卡新景點。

位於花蓮市三民街的花蓮縣消防第一大隊廳舍，因原有廳舍產權為警政署所有，無法與現有警察局宿舍分割，因此無法原地拆除重建，消防局自2016年起覓地重建，獲得林務局花蓮林管處無償撥用田埔生態園區旁的空地作為機關用地。

新建第一大隊暨花蓮分隊廳舍為地上4樓、地下1層建築物，總面積900坪，可同時停放11輛消防車、容納50名消防人員辦公，總工程經費約1億240萬元，其中獲消防署以前瞻計畫支持廳舍補強重建，核定最高補助額度8000萬元，預計2021年完工。

花蓮縣消防局30日上午舉行開工動土典禮，縣長徐榛蔚指出，舊有廳舍老舊、空間不敷使用，且巷道狹窄，消防車輛進出不便，增加救災難度，加上建物僅距米崙斷層不到200公尺，歷年遭遇多次地震，耐震能力顯有不足，重建刻不容緩。

消防局長林文瑞表示，嶄新廳舍提供消防人員更好的環境，以隨時保持最佳待命狀態，此外，新廳舍外觀設計為消防雲梯車造型，並融入田埔生態園區地景，相當有趣，期待廳舍落成後成為市區特色景點，吸引民眾拍照打卡，為花蓮觀光產業增添一份吸引力。

(中時 )