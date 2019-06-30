兩岸三地共有23所商學院、200餘位企業精英來參加。(劉宥廷翻攝)

中山大學戈10同學劉愷莉(左2)力爭首次移師高雄，讓高雄成為兩岸產業與運動合作平台，有助產業經濟交流發展。(劉宥廷翻攝)

大中華地區頂尖EMBA學生參賽的「戈壁沙漠挑戰賽」至今已14屆，今年共有60所大學，3000餘位EMBA同學參加，其中賽後的「戈壁回歸慶功宴」多在大陸各城市舉辦，中山大學戈10同學劉愷莉力爭首次移師高雄，讓高雄成為兩岸產業與運動合作平台，有助產業經濟交流發展。

戈壁沙漠挑戰賽是大中華地區EMBA學生才有參賽資格，這一個連續4天在甘肅戈壁，循著玄奘取經、八百里流沙的路線，在茫茫沙漠中共跑120餘公里的大賽，近幾年來吸引兩岸無數的企業精英與企業主競相投入。

劉愷莉指出，賽事養成了互相扶持、互相鼓勵，也應證「走過茫茫戈壁，都是姐妹兄弟」的團隊精神，因此，參加過比賽的兩岸「戈們」，完賽後也都常常互相來往，互相合作，不管在運動賽事上或在企業上都有很好的合作關係。

「高雄市長韓國瑜極力推動經濟產業發展，讓兩岸交流，甚至迎向國際都秉著開大門、走大路！」戈壁回歸慶功宴過往都是在北京、上海、廣州等地舉行，劉努力爭取在高雄隆重登場，聯合了台灣參加戈壁的台大、政大、交大、東吳、東海、中興、成大、北科大、中山、成大等10所學校共同來協辦。

兩岸三地共有23所商學院、200餘位企業精英來參加，戈壁挑戰賽的傳奇人物與創辦人曲向東也親自蒞臨盛會；高市副市長葉匡時與議會副議長陸淑美在6月27、28日紛紛主持兩岸經貿、運動發展等論壇，29日中山大學管理學院、戈友會及市議會在香蕉碼頭主辦「戈壁説」與「戈友聚」，兩岸精英齊聚港都交流與分享。

(中時 )