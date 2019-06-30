以韓劇《金祕書為何那樣》走紅亞洲的韓國男星朴敘俊，近期主演恐怖動作片《驅魔使者》大秀好身材，更展現前所未見的嶄新模樣，以多場精彩的動作戲和張力十足的演技震撼大銀幕。朴敘俊在劇中飾演與邪惡力量對抗的格鬥冠軍「龍厚」，結合格鬥與驅魔的主題，題材新穎更被媲美韓版的《康斯坦丁：驅魔神探》讓影迷十分期待。

朴敘俊新片露出大胸肌加上六塊肌。（圖／翻攝自韓網）

「副會長」朴敘俊在《驅魔使者》中，是位格鬥選手在格鬥場上又被封為「死神」，從小失去父親後對這無情的世界抱持疑問。某日當他做了個惡夢後，醒來時發現手上突然出現怪異的傷口，後來他遇見了由安聖基飾演的「安神父」，了解到自己手上的傷痕和存在於世上每個角落的邪惡力量有所關聯。

朴敘俊為戲嘗試多場精彩動作戲，叫苦連天直喊累。（圖／車庫娛樂提供）

朴敘俊表示：「原本想說這次應該比較輕鬆，但這部電影題材特別，角色也不太容易詮釋，拍攝時有許多困難的地方。雖然有許多煩惱，但導演將這個故事描繪得相當好，當我感到困惑時總會一直詢問他，託他的福才能完成這部電影。」金周煥導演開玩笑地說：「朴敘俊這次相當辛苦，被我騙來拍這部作品，但我相信他之後也會想繼續跟我合作。」

朴敘俊（右）日前也曾和劉以豪（左）合照。（圖／伊林娛樂提供）

《驅魔使者》中有大量精彩的動作戲，讓朴敘俊忍不住抱怨拍得有夠累，他透露：「因為之前有嘗試過動作戲，所以讀劇本時會覺得這程度應該還行吧，但隨著拍攝日子一天天地過去，會感嘆每場動作戲都無法在當天結束啊。而且還要注意臉的角度和表情，真的不簡單。每當要進入拍攝時，都感到很疲憊。我們電影的重點就是CG特效，想像當下的場景進行拍攝也很有難度。但拍攝結束後，真的覺得自己成長了很多。」

(中時電子報)