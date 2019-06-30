2019北京世界園藝博覽會，台灣日正式啟動。（陳世宗翻攝）

曾多次獲選為台中市傑出演藝團隊的「台灣青年管樂團」，29日受邀至「2019北京世界園藝博覽會」演出，樂隊充分展現台灣多元族群文化的音樂風情，更以台中市著名樂器產業的薩克斯風演奏經典名曲，讓國際聽見台灣好聲音。率團前往北京演奏的台中市副市長令狐榮達表示，市府用行動支持台中在地優質團隊，希望透過精彩的演出，向世界呈現美好的台中。

令狐榮達表示，此次台中巿優秀管樂團隊受邀至北京世園會演出，以「台灣多元族群文化、台灣風情好景致」為主題，演出台灣在地特色曲目，如〈滿山春色〉、〈望春風〉、〈夜來香〉等，以及用薩克斯風演奏經典〈月亮代表我的心〉和木匠兄妹懷舊金曲，展現台中樂器產業特色，用精彩的演出展現台中音樂活力。

市府指出，「2019北京世界園藝博覽會」於今年4月到10月在北京市延慶區舉辦，邀請110個國家和國際組織共襄盛舉，為國際性博覽會。而此次受邀的「台灣青年管樂團」，由一群熱愛音樂的台中音樂家共同經營，致力於編創屬於台灣的管樂曲，用管樂傳唱台灣音樂。

市府也會持續支持優質團隊，並努力行銷台中，打造文藝與經濟並進的優質城市。

(中時 )