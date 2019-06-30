「欲戴王冠，必承其重」，對於職業女網WTA前任世界球后大坂直美而言，這是一份難以承受的重量，坦言自己在登上世界第一之後，面對隨之而來的期待，相當掙扎。

大坂直美在去年美國網球公開賽和今年澳洲網球公開賽奪冠後，在今年初成為女單新科世界第一寶座，本周她的世界球后地位讓給今年法國網球公開賽女單冠軍、澳洲選手巴蒂（Ash Barty），她鬆了一口氣，表示自己比較開心成為後頭的追兵，也不要成為被追趕的獵物。

「事實上，成為世界第一面對的壓力和緊張比我想像的還要多，我覺得沒有人可以幫我準備面對這一切，特別是我又是一個容易想很多的人。」大坂直美這麼說。

去年美網，大坂在一場爭議性的比賽中擊敗美國名將小威廉絲（Serena Williams），收下個人生涯第1座四大滿貫賽冠軍，在全場氣氛不是很好的情況下，噙著淚水收下冠軍獎盃，接著澳網她用冠軍再度證明自己，可惜法網第三輪就出局，也失去了世界球后寶座。

儘管暫時從最高的地位落下，大坂直美卻鬆了一口氣，她說：「我覺得現在的狀況對我比較好，我想說比較低的世界排名，世界第二還不算是太瘋狂的數字，你唯一往上走的路就是拿到這場巡迴賽的冠軍，就會自動成為世界第一了，往上提升當然是我的目標，我也不用去想著要如何保衛世界排名或其他事情。」

(中時電子報)