台灣「銀髮社會」的趨勢成形，加上低利率、低通膨成為新常態，如何在不同的人生階段進行合適的資產配置與財富規劃，成為不可忽視的重要議題。中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠提醒：「不管你幾歲、現在有多少錢，自年輕時便要對理財退休有想法。」

內政部的資料顯示，2018年國人平均壽命為80.4歲，創史上新高，並預估2026年國內65歲以上人口將達總人口20％以上，正式進入「超高齡社會」。在這樣的趨勢下，「樂活」觀念愈來愈普及，現代人不只追求活到老，更要活得好。

「日本社會已經出現『下流老人』的現象，台灣人要思考，如何避免淪落到這種困境？」楊淑惠表示，現代人的理財目標，或許會因為人生階段不同而異，但有一項原則是不變的：存錢、投資、理財愈早開始愈好，不能等到屆齡退休時才開始做打算。

當然，每個人想要樂活享退，但楊淑惠指出，根據中國信託的長期調查與研究，一般人理財投資容易陷入三大迷思。

迷思一：沒有專款專用，並定期檢視

往往很多人會認為，只要自己有持續存錢便足矣，但沒有建立「分桶管理」的概念，結果不論是退休金、出國旅遊或臨時支應家人需求，都混在同一個帳戶中。不知不覺間，原本以為可以存下的錢，卻無聲無息的流失、該存的錢沒有按照規劃存下來。

迷思二：過於保守、短線

許多人的觀念是「退休後，保本的重要性高於收益」，為了保住老本，以定存、保險作為主要理財選項，就算定期定額買基金，僅持續3個月或半年就自認為是「長期投資」，導致資產增長幅度遠遠追不上通膨的速度，甚至只出不進，於是退休金被通膨提早「吃」掉，無力滿足生活所需。

迷思三：低估醫療所需

「活到老」代表高齡族群面對更多慢性病與重大疾病的機率提高，甚至有可能長期臥病在床，自然有相關的醫療、看護等需求，但不少人誤以為「有全民健保就夠了」，卻忽略了全民健保的財務壓力沈重且愈來愈多疾病不給付。舉例來說，現在不少癌症會透過特定的標靶藥物來治療，但一個療程動輒數百萬元，若是年老罹癌，將形成退休財務的巨大壓力。

至於該如何讓自己破除上述迷思，進而成就富足人生？楊淑惠提出了三大理財解方：

解方一：「及早開始，紀律投資」

除了堅守大家已經耳熟能詳的「收入－儲蓄＝支出」原則外，還要及早做投資，楊淑惠說：「只有開始做投資，才會開始學習關注手中的標的和投入的市場。」

愈早學習，可累積愈多經驗值。而且要努力戒掉「一旦市場不好就退出」的陋習，市場表現不如預期時，往往才是逢低買進、維持紀律性投資的最佳時點。

解方二：「專款專用，定期檢視」

若是資產充足，可以將每月現金流分為退休、傳承等不同用途，但若只夠支應退休需求，就要奉守不動用的原則，而且每月至少檢視一到兩次資產配置情況、投資績效。

解方三：打造「活、留、存──財富金三角」

這部份的主要重點是釐清理財規畫中的「必要」、「需要」與「想要」部分。所謂「活」是指讓自己活得更好的「必要」開銷，若是活得很久，在往後沒有工作賺錢的日子裡，退休準備與醫療保障，缺一不可。這個部分除了以儲蓄來支應外，醫療、長照險絕對是不可或缺的一塊拼圖。

專家認為，只有開始做投資，才會開始學習關注手中的標的和投入的市場。（圖片來源：pixabay）

「留」則是每個人都「需要」面對的家庭責任與傳承課題，包括子女教育經費、家庭娛樂開銷等，以個人情況而異，可以搭配終身壽險、定期壽險等產品。

「存」則屬於「想要」的部份，偏向提升退休生活品質、實現自我理想的層面，像是圓夢、培養第二興趣或投身公益，這個部分可以做積極一點的操作，配置股票、基金等工具，加快資產成長速度，即便績效不如預期，也不會侵蝕到另外「活」、「留」兩桶金。

(中時電子報)