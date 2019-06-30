台北電影節邀請知名經紀人柴智屏、閻柔怡和葉育萍談「經紀學」，閻柔怡曾擔任林志玲經紀人之一，她坦言外界經常質疑林志玲演技，但還是有不少作品找上門，「她真的很有宣傳效果，參加影展一定會很漂亮，上節目也很受歡迎。」因此經紀人必須懂「藏拙」，她主動建議劇組邀請演技派男星廖凡主演《幸福額度》，「用演技去彌補女主角不足的部分，那部片上映後批評聲真的比較少！」

柴智屏（左起）、閻柔怡和葉育萍分享擔任經紀人的秘訣，吸引300人入場。（徐桐炘攝）

林志玲和廖凡在《幸福額度》上演火辣床戲，閻柔怡笑言過去一定會要求清場，但後來為發揮「床戲」效益，甚至問劇組：「不需要拍個劇照，之後方便宣傳嗎？」《101次求婚》決定同樣找顏值不高但演技受肯定的影帝黃渤合作，恰巧2位演員都有意願往商業片發展，交涉時也非常順利。

柴智屏發掘《流星花園》F4等知名演員，她卻從不覺得自己在挑選藝人，大多是「有緣認識」，「像柯震東是哈林好朋友的兒子，就是兒子跑來要零用錢。」卻立刻引起她的興趣，陳妍希則是經由唱片圈好友介紹，原本要出唱片，但朋友認為更她適合演戲，「一走進來（覺得）好可愛喔！就簽約了。」

柴智屏認為創意工作者就是要古靈精怪，還大曝好友劉雪華的猛料，柴智屏笑言對方演戲時總是正經，但劉雪華竟會把朋友拉到廁所，興奮說：「妳看我大便這麼長！」她談到會簽下九把刀，則是問對方如何一年寫12本書，竟得到回應：「因為我很強！」她原本想到許多作家轉型主持人的例子，包含苦苓和吳淡如，甚至期許他成為當代金庸和倪匡，不過後來發現對方的影像能力，才共同締造《那些年，我們一起追的女孩》奇蹟。

(中時 )