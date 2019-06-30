女星馬賽是選美佳麗出身，2008年曾參加香港小姐競選獲季軍殊榮，之後進軍演藝圈，因甜美清新外型受封為「小桂綸鎂」，沒想到當事業正崛起之際，先後捲入豔照、淫片等醜聞，大大傷害形象，甚至遭到公司冷凍，直到今年人生迎接新春天，馬賽升格人妻，並於今天加碼宣布生下寶貝女兒，母女均安。

馬賽曬寶寶腳丫拓印，宣布當媽。(翻攝自馬賽IG)

「小桂綸鎂」馬賽演藝路坎坷，6年前被指介入知名製作人的感情，馬賽對此嚴正否認，沒想到隔年又爆出淫片、艷照風波，醜聞鬧大導致遭到公司冷凍，她黯然撐到合約到期，出走轉戰中國大陸，今年1月終於傳來好消息，宣布跟圈外人男友領證結婚，之後坦承已有孕，經常在社群網站上分享養胎日記。

今天，馬賽在IG貼出新照，是一雙小腳丫拓印，開心證實女兒Camellia誕生，感性寫道：「謝謝妳如期如願順利地來到我的世界，豐富著我的人生❤謝謝你選擇了我成為你的媽媽，媽媽還有太多需要學習，愛你永遠！」，同年升格人妻與人母，幸福滿溢。

(中時電子報)