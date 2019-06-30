解放軍蘇-35形成戰力

俄羅斯在2016-2018年全數交付解放軍第一批24架蘇-35SK戰機後，已向中方提出建議，願出售第2批同款戰機。

隨著第一批蘇-35SK戰機列裝解放軍南部戰區空軍航空兵，可望在南海或台海發揮功效，如今各方最關注的，就是中國空軍究竟會不會繼續引進這款戰機。

新浪軍事的分析指出，從國內外戰機的發展來看，5代隱形戰機已成為主流。美國F-35隱形戰機年產量已超過100架，並獲得實戰驗證，2020年之後4代、4代半戰機效能將會劇降，從這個角度來看，蘇-35SK並不值得大規模引進。

事實上，中國空軍早在2016年時，就在試訓基地和戰術訓練基地開始列裝殲-20。到2018年為止，據說已有28架殲-20戰機交付部隊。而2019年時，中國空軍又在東部戰區組建了第一支殲-20作戰旅，這個旅今年應該就會滿編。

分析指出，如今更多殲-20戰機部隊正在組建，可以確定中國空軍戰機裝備體系已經由4代機為主，開始向5代機過渡，很難相信中國空軍還會大量引進蘇-35SK。不過，分析認為，中方可能還是會再買一批。

答案很簡單，殲-20戰機產能需要爬升，而現役殲-7，殲-8和蘇-27SK戰機飛行時數陸續接近極限，需要加以取代。上世紀90年代時，中國自製2代戰機與引進的蘇-27SK同時裝備部隊，以致到了2010年之後，這些飛機同時進入淘汰期。

中方相關單位雖然研製了殲-16，以及殲-11D作為這些飛機的替代型號。然而，這些飛機成熟需要假以時日。分析強調，還有一個問題不容忽視，那就是發動機產能。殲-16，殲-11D與殲-20的發動機可能都是自製渦扇-10B發動機。如果同時採購這3款飛機，就會出現一個很尷尬的問題，那就是會互爭發動機產能。對中國空軍來說，渦扇-10B的產能必然還是以滿足殲-20戰機為主。

分析指出，引進蘇-35SK的最大優點，就是不會與中方自製戰機爭奪發動機產能。此外，蘇-35SK性能也比較優異，對抗周邊4代改進型、四代半戰機都沒有問題。而對自製戰機發展也能發揮一定的借鑑作用。

當然，蘇-35SK畢竟是一款四代改進型戰機，無論怎麼改進，隱形性能都不會有質的變化，難以在2020年之後對抗F-22與F-35戰機。分析認為，中國空軍可能會再採購一批蘇-35SK戰機，但是應該不會大批引進。

(中時電子報)