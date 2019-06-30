高雄市長韓國瑜批評政府長照政策，蔡英文總統今天表示，民進黨執政後就開始長照2.0，未來還會有長照3.0，隨著社會需求演進以及服務能量擴張，政府一直持續大規模，把長照制度做得更完善，照顧更多人。

國民黨昨天舉行總統初選第二場政見發表會，韓國瑜批評民進黨政府提出長照2.0，但實施至今三年以來，卻出現了服務不足、分配不均、申請繁瑣及財政不穩等四大缺失，導致目前普及率還不到四成，在遺產稅及菸捐日漸減少之際，還隨時有斷糧之虞。

蔡英文今天在台東接受媒體聯訪時表示，民進黨在上次的執政就開始做長照1.0，後來再執政，就開始長照2.0，未來還會有長照3.0，這些都是在民進黨執政時代做的事，「包括現在我們都持續在擴長照服務的範圍，讓更多的人可以受到照顧，顯見政府的長照政策具體且踏踏實實」。

她反批國民黨要想一想，執政這麼多年做了什麼？如果他們有想法的話，那麼除了想法之外，他們具體的做法是什麼？也應該說一說。

她強調，執政團隊這三年多來非常用心執政，政府推動長照2.0的服務，讓老人家可以在社區共餐、一起運動，若是老人家在家中需要長照服務，可以撥打「1966長照服務專線」，政府就會派專人提供服務。將來還有進階版的長照3.0，讓老人家、失能、失智者都能得到最好的照顧。

她希望無論是在台灣從事哪個行業，都可以得到政府最好的照顧，「這是蔡英文政府的使命，也是執政團隊每一天在努力的事情」。

對郭台銘提到提高育兒補助政策，蔡英文也表示，政府會持續增加對0歲到6歲以上孩童的協助，他們是國家未來的世代，「我們要盡國家最大的能力去照顧他們」。這幾年來，政府大規模增加幼兒照顧，希望年輕世代在生兒育女上的負擔可以減少。未來會持續找出國家財政空間，盡全力給予年輕世代在養兒育女上最大的照顧。

(工商 )