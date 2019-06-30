731交易大限倒數30天，洋基王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)的傷勢復原不如預期，老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)正在苦惱。洋基團薪(2.25億美元)距離最後一道豪華稅門檻(2.46億美元)還有一點空間，但老闆這次心疼的不是錢，而是人才。

史坦布瑞納告訴《紐約郵報》說：「我可能會在交易中損失一些球員，這比豪華稅問題還大。沒有人願意放棄潛力新秀，所以我的首要考量是：我可能會失去誰？未來會損失多少戰力？」

比如說洋基看上老虎左投波伊德(Matthew Boyd)，但是老虎指名要用托瑞斯(Gleyber Torre)來換，洋基就不肯了。還有的球隊一開口就指名要桑契斯(Gary Sanchez)，洋基也不可能給。現在「紅髮哥」弗雷塞(Clint Frazier)還被擺在3A生灰塵。

史坦布瑞納說：「我們季外已經花很多錢補強投手，我們會在7月睜大眼睛尋找交易機會。」目前的人選有藍鳥史卓曼(Marcus Stroman)、國民隊「薛神」薛爾瑟(Max Scherzer)，巨人隊「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)。然而其他球隊也不會坐視，上回是勇士隊跳出來攔胡，現在最大的競爭對手則是太空人。

(中時電子報)