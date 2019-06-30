台中市夜店治安再亮紅燈！29日清晨4時許，夜店外發生散場時酒客互看不順眼店前大打出手，1名紅衣男子將深衣男撂倒在地，導致深衣男當場頭破血流倒地不起，目擊者拿起手機攝影吸引民眾圍觀；警方出動快打部隊趕往處理，迅速壓制鬥毆者帶回並將傷者送醫，引起附近居民恐慌，抨擊暑假剛開始治安就亮起紅燈。

警方指出，兩名分別穿紅衣、深色衣服的男子，昨天清晨在南屯區大川街18TC夜店外，馬路上大打出手，紅衣男將深衣男子撂倒在地，造成深衣男子當場頭破血流倒地不起；目擊者男拿起手機攝影，吸引一旁女子的關注詢問，雙方對談有說有笑，不當一回事。

警方表示，因當時剛好夜店散場，許多年輕人目睹這起衝突全都看傻了眼，除了有女生驚聲尖叫外，也有多名女子蹲著協助倒地傷者，還有人拿起手機拍照，吵雜聲也驚醒，附近住宅區居民紛紛開窗探頭查看；警方到場後火速控制現場，衝突未再擴大。

警方快打部隊壓制逮捕鬥毆的2名年輕人，並將其帶回警所管束，還將掛彩酒客送醫，幸無大礙。警方進一步了解發生鬥毆的原因究責？附近盧姓住戶指出，他們住家附近有多間夜店，日前曾發生多起鬥毆事件引起警方高度關注與巡邏；未料，暑假剛開始未久就發生街頭鬥毆事件，引起民眾憂心，惟恐治安再亮紅燈？

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(中時 )