【#LIVE】做伙寫歷史！決戰2020，新竹挺韓大會師現場直擊！

萬顆冰鎮茶葉蛋、2020杯杏仁茶、芋頭加蕃薯3000個、甘蔗汁開門先送300杯再說…，鋼鐵韓粉攤販今天在民調前最後1場挺韓造勢大會中展現庶民熱情大放送，40萬韓家軍更自動自發前掏心挺韓，創下竹竹苗史上最大選舉造勢場紀錄。

630庶民新竹大會挺韓造勢大會，自上周五、6月28日舞台起搭時就有攤販來到現場，周六下午「國瑜夜市區」200個攤位就定位後，更是湧入上萬韓粉，不只要來挺韓，也要歡樂選舉，大夥就像來玩遊園會般，挺韓也挺庶民經濟，前晚的會場已像不夜城般熱鬧，大夥像來交朋友，直至凌晨仍有大批韓粉夜宿現場，就為等候封關挺韓大會，是新竹從不曾出現過的場面。

今天上午起，全國各地的韓粉從四面八方湧入會場，有北、中、南來的遊覽車、有化整為零搭台鐵、自行開車、騎車的，更有台中機車隊往南環島到花蓮，今晨才從花蓮來到新竹的鋼鐵韓粉。

原本目標就要破最多人捐血紀錄的鋼鐵韓粉捐熱血活動，今天下午果然破了紀錄，主辦單位估計有超過200人捐出熱血。

2點起，韓粉就定位，原本主辦單位預估光明一路與縣政六路及縣府前廣場的主場地可容納10萬人，光是蛋黃區的紅色小板凳就排了1萬餘張，縣治區是滿滿一片國旗紅潮。

活動一開始原民勁歌熱舞，一曲《站在高崗上》讓韓粉嗨翻，台下國旗海搖曳不已。主持人也帶領台下大喊「國瑜國瑜韓國瑜」、「台灣安全 人民有錢」等口號，全體民眾也起立，並由「士農工商」護送大國旗進場。

(中時 )