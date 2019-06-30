大陸傳出一段永恆友誼的美談！7名廣州女子10多年前任職同一家公司，因為都是從小城市到大都會打拼，背景差不多，都很聊得來，因而約定年紀大了要一起養老，其中一人2018年看了20多個地點後，找到夢想中的養老房，7人便集資了近400萬人民幣（約新台幣1834萬元）進行改造，7人果真安排好20年後，續做閨蜜相伴到老。

七女去年在結識十周年聚會，決定提前為20年後養老尋找「閨蜜養老房」，最終集資在廣州近郊提前實現夢想。（圖／翻攝自今日頭條）

這7位姊妹淘其中1人金杜，是湖南人，她在廣州念完研究所，就一直在當地生活，這裡算是她的第2個故鄉，她表示，10多年前在南方報業工作時，認識了公司裡6位女性朋友，因為大家都是從小城市到大都會打拼，彼此都很聊得來，但她們不是聊家常、說八卦，而是研究量子力學、宇宙奧秘，金杜說：「那時大家常常開玩笑說，等年紀大了，一定要找一個好山好水的地方，住在一起養老。」

養老房內部的景觀。（圖／翻攝自今日頭條）

養老房內部的景觀。（圖／翻攝自今日頭條）

1年1年過去，7人有人創業、有人結婚生子，其中2人還搬離廣州，到北京生活，原以為當年的夢想無法實現，但去年是7人相識10周年，姊妹們相約在北京聚餐，席間話題依舊，也聊到養老計畫，此時，金杜突然認為，現在就應該為20年後一同養老作準備，於是她花了幾個月看了20多間老房，最後在距廣州市中心約一個小時車程的近郊，找到夢想中的「閨蜜養老房」。

租下房屋後，姊妹淘合資近400萬人民幣，開始對房屋進行改造，將3樓高的房屋打造成佇立在一片青綠間的「玻璃盒子」。雖然房子提早建成，但7人目前仍忙於事業，每年能在養老房同住的時間並不多。因此，經過商量後，姊妹們決定先將房子作為民宿開放，順便賺點養老金。

金杜強調，許多人都提過「與閨蜜養老計畫」，可是大都只是說說，「但我們做了，而且做成了，在體力和經濟上都有能力的時候，安排好20年以後的生活，讓自己以喜歡的方式慢慢老去。」

(中時電子報)