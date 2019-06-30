台鐵第四代票務系統開放旅客以QR-Code票券掃描進站，但日前立委李昆澤指出，同一張QR-Code竟可重複進站。台鐵當時表示，由於部分偏遠車站沒有電子票券閘門，因此先採基本模式驗票，也就是只要出入站刷一次票卡即可。不過為防止旅客逃票，台鐵將在7月1日起改採嚴謹模式，未來旅客出入站都需刷卡，系統若偵測到是第二次出入站，就會將其攔下。

立委李昆澤日前指出，台鐵新票務系統的QR-Code電子票券可重複使用，雖然系統有設計，出站時可感應到逃票，但目前尚未開啟這項功能。反觀高鐵入站時，只有第一次刷入的票券可使用，有盜刷、外流時，也會提供監視器畫面，協助消費者提出告訴。

台鐵運務處副處長陳裕謀指出，驗票模式分為基本與嚴謹模式，基本模式只要在入站或出站時分別刷過閘門與人工驗票，就可通過；嚴謹模式則是必須在出入站時，都要刷過閘門才能過關。

由於花東部分偏遠地區的車站沒有設置電子票券閘門，因此先採用基本模式，舉例而言若採嚴謹模式，從花蓮玉里搭車至台北車站的旅客，由於玉里沒有電子票券閘門，入站只出示電子票券頁面，至台北出站時再刷票券的話，就會被查到入站沒有刷票，而被閘門擋住不能出站。

不過陳裕謀表示，自明（1）日起，驗票將改採嚴謹模式，旅客在出入站時都需刷票，若系統偵測到有重複進出，就會將其擋下，如果遇到沒有感應閘門的車站，則會由人工檢查。若出入的車站皆無閘門，也都是以人工檢查，確保沒有旅客逃票。

陳裕謀表示，部分車站每日旅客量僅兩三百人，安裝電子票券閘門效益不足，未來考慮會在現有的立桿上加裝驗票機器，時程則尚待計畫。

(中時 )