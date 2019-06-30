國瑜新竹夜市 這一攤生意最好 15:562019/06/30 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彰化縣農會免費贈送3萬顆茶葉蛋，吸引大批民眾排隊。（徐養齡攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 排隊人潮綿延近50公尺。（徐養齡攝） 旗津旗魚黑輪生意強強滾。（徐養齡攝） 香腸瀑布在新竹重現。（徐養齡攝） 韓國瑜新竹封關場人潮不斷湧入，國瑜夜市生意強強滾，其中人潮排較多的，主要是賣旗津旗魚黑輪、烤豬肉、烤香腸的攤位，綿延近50公尺，業者烤爐上堆滿食材，忙到沒時間休息。 縣府前彰化縣農會攤位，中午時也發放3萬顆茶葉蛋，免費送給現場民眾1人3顆，同樣吸引大批人潮排隊。國旗哥一早也準備500支國旗放送，另有推拿業者發送藥布、咖啡免費試喝、甚至賣鞋子的都來擺攤，五花八門令人看了眼花撩亂。 (中時 ) #人潮 #業者 #攤位 #免費 #國旗 也許您會感興趣 推薦閱讀 金融服務愛心嘉年華 29日登場 04:102019/06/26 證券．權證 蔡高喊中華民國 他稱這是蔡連任最大罩門 13:052019/06/26 政治 開拓旅遊市場 柬埔寨旅行業者圓夢台中 14:202019/06/26 生活 東協廣場新氣象 中市府推東協新故鄉計畫 14:112019/06/26 生活 獨木舟遭鑿洞 划舟日出團17人險葬太平洋 14:282019/06/26 社會 花蓮獨木舟遭人惡意挖洞 17遊客落海險死 15:112019/06/26 社會 WIFI局部停用 北捷限業者3天全面恢復 15:022019/06/26 生活 630國瑜夜市開始 網驚這種攤位超多！ 08:582019/06/28 政治 斗六人文市集開張 忠狗裝置藝術喚親子同樂 15:322019/06/28 生活 狗狗裝置藝術呼喚來玩 04:102019/06/29 地方新聞 政治熱門新聞 高雄馬路坑洞通報開挖後 網痛罵前朝喪盡天良 - 政治 韓國瑜2020總統運？命理師給出8字 - 政治 韓國瑜新竹封關造勢 大進場國旗海搶先看 - 政治 美媒報導中共網軍助韓？被起底綠前黨工投書 - 政治 藍營士北區立委初選 汪志冰險勝將挑戰吳思瑤 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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