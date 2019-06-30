排隊人潮綿延近50公尺。（徐養齡攝）

旗津旗魚黑輪生意強強滾。（徐養齡攝）

香腸瀑布在新竹重現。（徐養齡攝）

韓國瑜新竹封關場人潮不斷湧入，國瑜夜市生意強強滾，其中人潮排較多的，主要是賣旗津旗魚黑輪、烤豬肉、烤香腸的攤位，綿延近50公尺，業者烤爐上堆滿食材，忙到沒時間休息。

縣府前彰化縣農會攤位，中午時也發放3萬顆茶葉蛋，免費送給現場民眾1人3顆，同樣吸引大批人潮排隊。國旗哥一早也準備500支國旗放送，另有推拿業者發送藥布、咖啡免費試喝、甚至賣鞋子的都來擺攤，五花八門令人看了眼花撩亂。

(中時 )