為了捐髮製作假髮協助癌友重拾自信、積極治療，4歲的盛沛晴人生第1束超過30公分的頭髮被一刀剪下，她沒有不捨掉淚，臉上掛著笑容到處活潑亂跳，像個小天使為自己出生以來做了第1件善事而喜樂！

癌症希望基金會年度的盛事「百人捐髮」，今天下午在台北三創園區登場，現場除了愛心企業捐款支持、70位美髮師義務響應外，124位捐髮人之中，年紀最小是4歲、最大有61歲，還有至少20人今年是第2次參加。

而14歲的游泳美少女徐子硯今年已是第3次捐髮，她從懂事以來，頭髮一直都在捐贈，沒有服務自己「愛美」的想法，徐子硯今年第3刀也是笑得燦爛，她說，9年前的第1次捐髮讓她掉下捨不得的眼淚。

往後的捐髮她就不再流淚了，徐子硯認為，這是可以幫助別人的活動，對生命很有意義，剪下來的頭髮可以讓另一個人能夠變得漂亮，內心的踏實比不捨更重要了。

徐子硯捐髮必須拿出更大的毅力，她是游泳選手，長髮使得穿戴泳帽不便、泳鏡也易脫落，教練更是碎念，即使因長髮喪失比賽資格也不打退堂鼓，她認為，頭髮長了會再長，比賽輸了下次努力，但是癌友生命未必能重來。」

徐子硯的媽媽今年也來捐髮，她是第2次捐髮，母女兩人為了留髮而不敢染髮、燙髮，今天她們把辛苦留長的頭髮一刀剪下，徐子硯甚至預約3年後再來，屆時頭髮應該也逾30公分了。

今天的百人捐髮出現2位小暖「男」，2人不畏他人眼光留髮響應活動，勇氣可嘉，其中留了3年多頭髮的林承澤表示，老師說，癌症的小朋友會掉頭髮，不敢上學，所以我有多的頭髮捐出來，癌症小朋友就可以上學，同學知道他留長髮的原因也說很酷，想跟他一樣。

在捐髮會場上充滿濃濃愛心，捐髮者與攜手家人至現場一起剪下頭髮，盼用「髮」接力傳愛，陪伴正在經歷的病友走一段路。

(中時 )