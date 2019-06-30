上週道奇的比賽中，連續2天有瘋狂女球迷闖進球場，只為了和球星貝林傑(Cody Bellinger)「討抱抱」，而在小聯盟的比賽中，也有一個不速之客闖進球場，不過這次讓人無法生氣，因為是一名大約2歲的小女孩蹦蹦跳跳跑進場，球隊臉書貼出這短影片都笑說，「是有人告訴女孩貝林傑在右外野嗎？」

貝林傑如今是道奇隊的重炮明星，卻也意外吸引瘋狂女球迷的垂涎，上周連2天有女球迷闖入球場向貝林傑討抱抱，甚至說出「就算要去坐牢也很值得。」不過這發生在小聯盟的意外鬧場事件就不太一樣了，這名走路還搖搖晃晃的小女孩闖入球場，大家都不由自主露出微笑，形成「最萌鬧場」。

貝林傑上週才連2場比賽遇到瘋狂球迷衝進場要討抱抱。（美聯社資料照）

隸屬於紐約洋基小聯盟1A的查爾斯頓河狗隊(Charleston Riverdogs)的比賽中，比賽正在進行，主審卻突然比出暫停手勢，原來是一名超級小粉絲闖進球場，連主播都不由自主大笑，而場上的球員有些不知所措，想要帶她下場卻不知如何是好，直到有球員拿棒球「誘拐」小女孩，她才又蹦蹦跳跳跑到場邊，由家人將她抱起帶回觀眾席，結束這次意外插曲。

這起超萌鬧場事件還被美媒《ESPN》分享，許多網友笑說右外野沒有貝林傑，也沒有零食和「Baby Shark」(小孩喜歡的歌)，不過有許多網友提醒，雖然小女孩很可愛，但家長應該要好好看住她，不然球不長眼可就不好玩了。

(中時電子報)