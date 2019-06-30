台中市環保局30日在向上國中舉辦「台中市環保志工群英會」競賽初賽，52支隊伍、逾500位志工在里長帶隊下激烈較勁，最終選出南區西川里、大里中新里、太平中興里及清水下湳里等4組代表隊，將於10月26日代表台中市參加行政院環境保護署辦理的「全國環保志工群英會」決賽。

環保局表示，今日初賽針對環保啦啦隊、環保金頭腦、環境保衛戰、資源分類王4大項目舉行競賽，進行一系列激烈又趣味的較勁，最終選出4組台中代表隊。依照過往決賽經驗，環保啦啦隊競爭將最為激烈，各縣市代表隊必須在1分鐘內配合宣導標語及活潑舞曲，利用回收物製作裝飾物及道具打扮自己，展現活力及環保理念，期勉台中代表隊能享受比賽，創造佳績。

環保局長吳志超表示，環保志工平時服勤相當辛勞，奉獻精神讓人敬佩萬分。市府也非常重視環保志工，今年起提升志工保險、個人設備與訓練觀摩課程品質，誤餐費更由每隊22,000元提升至24,000元，希望給予志工實質的照顧與鼓勵。

台中市環保志工目前已有615隊近2萬6000人，希望在2020年達到「一里一志工隊」的目標，讓全市625里都有環保志工隊，期待更多的市民朋友一起加入守護環境的行列。

活動現場更向所有參賽志工宣傳首屆「台中購物節」，歡迎全市志工一起擔任購物節代言人、守護環境也拼經濟，更多活動資訊可至台中購物節網站（http：／／www.taichungshopping.tw／）或撥打專線0800-668859、04-23831919查詢。

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