《大餓》導演和主要演員出席世界首映，左起導演謝沛如、演員蔡嘉茵、張耀仁、謝祖武、柯淑勤。（北影提供）

電影《大餓》30日在台北電影節舉行首映，由新導演謝沛如執導、蔡嘉茵主演拼命減肥的胖女孩，找來資深前輩謝祖武、柯淑勤助陣，謝祖武在片中飾演健身教練，但他笑稱完全不用鍛鍊，「只學到用話術激勵學生買課程！」老婆倒是幫他報名健身房練身材，可惜不太滿意成果，叮嚀他：「演戲可以再好一點，老化速度不要再多了！」

柯淑勤飾演蔡嘉茵母親，她直呼劇組殘忍，因為拍攝時期是炎熱的7月，蔡嘉茵在拍攝期間真的非常辛苦，讓柯淑勤也不敢喊苦。被問是否有減重經驗，她則笑說，自己因體質不易發胖，愛吃的她經常3、4個小時就吃一餐，睡前也不忌口，沒吃還會發脾氣，肚子餓了就吃嘛！」讓一旁的劇組成員直呼羨慕。

謝沛如表示《大餓》創作靈感來自於自身經驗，國中時曾一餐吃五塊炸雞，雖然後來有刻意減少食量，但長大之後還是對身材很在意，蔡嘉茵則為戲增胖了10公斤，但開拍前一個月，劇組通知她也要拍攝較瘦的狀態，她又得在一個月內瘦下8公斤。

蔡嘉茵為該片吃盡苦頭，大熱天得在肉胎衣裡塞許多填充物，最長一天要拍10幾個小時，電影中有許多激烈運動動作，讓她拍到一半感覺暈眩，片中還有催吐畫面，她卻透露下戲後吃飯吃到一半，意識到自己在減肥，「緊張到胃一縮就吐出來了！」

(中時 )