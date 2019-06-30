韓國瑜在義民廟參拜後致詞說，「客家最高的精神，就是忠跟義！」（羅浚濱攝）

高雄市長韓國瑜傍晚將出席「決戰2020．贏回台灣」新竹場，下午前往新竹市城隍廟、竹蓮寺及新竹縣義民廟、池和宮參拜，韓粉事先知道行程在各廟守候，讓韓一下車就被熱情包圍，尤其是義民廟，支持者高喊凍蒜聲不斷，展現韓國瑜在竹縣客家鄉親的超高人氣。

支持韓國瑜的新竹縣鄉親約5百人，下午3點前就聚集在義民廟前廣場，並展開一面巨大國旗，高喊「庶民選總統，總統選國瑜！」韓國瑜一下車即受到熱情支持者包圍，使韓一度寸步難行。

韓國瑜參拜後，以客語和在地鄉親問候說，他30年前成立台北縣第一個客家社團，「結交客家朋友是我的福氣」，稱自己是又瘦又老又禿的老頭子，而新竹縣長楊文科永遠笑咪咪、與人為善，去年選舉他如果在新竹縣「一定要投給楊文科！」

韓國瑜提到他30年前在台北縣成立全台第一個客家社團，他一進義民廟就注意到左邊寫「成仁」，右邊寫「取義」，用義來教導人民，這也是義民廟最寶貴的精神，要對國家盡忠，對人民有義。

「客家最高的精神就是忠跟義！」韓國瑜說，他在客家鄉村，都感受到濃厚純樸的味道，還有客家人對下一代教育，永遠有讀書的聲音，對朋友有義，對人民有愛，「就是我們的追求！」

韓國瑜說，他和客家鄉親、客家大老做好朋友，希望中華民國國運昌隆、人民安全也有錢，過幸福日子。安和樂利的生活。

(中時 )