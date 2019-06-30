高市府力推醫療觀光，有醫美診所業績成長4成，吸引東南亞等國際客前來。（柯宗緯攝）

韓市府3月起力推醫美觀光，成效逐漸浮現。高雄1家醫美業者激增4成客群後，看好醫美觀光商機，今日宣布加碼投資成立旗艦館外，並與高雄市觀光協會合作，推動醫美療程、算命觀光、吃喝玩樂購物等遊程，積極向海內外遊客招手。

「首席萊茵」成立10周年，為擴大醫美、觀光商機特別成立「高雄醫美旗艦主題館」。院長吳介甫指出，台灣醫療水準在亞洲是第1、世界第3，尤以醫美技術成熟，早期有不少韓國醫師來取經，但台灣在行銷這塊卻落後許多。

吳介甫提到，近來韓市府推動醫療觀光，帶動業績成長4成，成果非常驚人，吸引不少東南亞自由行、團體觀光客，甚至韓國客慕名而來，主打最無創的微整形，消費約1萬至10萬不等，這還不含住宿、餐飲等商機。

高雄市觀光協會與「首席萊茵」進行醫美觀光合作簽署，理事長劉坤福表示，「高雄暢遊GO」觀光手冊，推薦棧庫群、紅毛港文化園區、衛武營國家藝術文化中心等人氣藝文景點，另搭配算命觀光優惠券，滿足遊客吃喝玩樂、住宿等各種需求，遊客可在旅遊服務中心、7-11、高捷等地免費索取。

高市觀光局6月下旬也邀請東南亞醫療觀光踩線團前來，走訪高雄5大醫療體系及駁二等景點。觀光局說，踩線團來自越南、河內、馬來西亞、菲律賓、泰國等4國共9位旅行社及當地知名醫院代表，讓團員更深入了解高雄醫療特色。觀光局也將持續與旅行社合作規畫數條醫療觀光健檢專案遊程，共同推廣高市醫療觀光。

(中時 )