長榮發出「關門簡訊」內容。（圖/讀者提供）

空服員罷工今已第11天，長榮航空近日不斷以簡訊等方式溫情喊話，28日也向組員傳送「留一盞燈，等妳回家」訊息，呼籲空服員停止罷工、回歸服勤，並強調會將班表的罷工改為無薪事假。不過長榮今日再度發送訊息，未來將不再調查服勤意願，組員只能依照班表變更通知單出勤，意即長榮要「關門」了。

長榮航空28日以簡訊發送「留一盞燈，等妳回家」給尚未回到工作崗位的空服員，簡訊內強調，回歸服勤不會被懲處，也不會被要求寫悔過書或切結書，並且為了保護回歸組員，公司會將班表上的STI（罷工）改為無薪事假，同時會依出勤貢獻度考量優待機票福利。

長榮指出，組員收到一呼百應簡訊後，只要按1就可「回家」，並向工會取回三寶的申請書照片，註明工會取回日期，上傳給教官或主管，完畢後班表上的罷工就會暫掛「空白班」，正式歸隊後即會再改為「無薪事假」。

不過長榮航空今日下午再度發出簡訊，內容指出「DC將不再發送一呼百應調查隔日服勤意願，後續勤務請依班表變更通知單出勤」，意即長榮大門即將關閉，未來不會再詢問組員服勤意願，將針對現有人力直接排班。不過若空服員主動持三寶回歸，公司仍願意接受，最快隔天就能派飛。

(中時 )