末期腎臟病患亮亮阿姨，最害怕昏迷送醫後必須接受洗腎，她深感，比起死亡，更怕沒有品質的活著，為了替自己做好善終的準備，她和家人一起進行預立醫療諮商完成簽署預立醫療決定；台中市衛生局已指定15家醫院設立預立醫療照護諮商門診，協助討論「終生」大事，守護病患最後旅程的尊嚴，迄今已有超過319人完成簽署。

病人自主權利法今年上路，病人可參與醫療抉擇，預立醫療決定，在特定條件下可拒絕生命維持。但在簽署預立醫療決定書前，必須事先與至少一位二等親或指定醫療代理人，共同參與預立醫療照護諮商。

衛生局表示，在簽署預立醫療決定書前，須與至少一位二等親屬或指定醫療代理人，一同參與預立醫療照護諮詢，未來當病人處於特定臨床條件，如：末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經政府公告疾病、意識昏迷或無法清楚表達意願時，家屬和醫師都必須依其預立的醫療進行處置。

像亮亮阿姨，由兒女們陪同出席諮商會議，諮商的過程中，醫師、護理師及社工師提供詳細說明，讓她瞭解自己的臨床選擇，並由專業諮商團隊，釐清她對醫療決定的想法及看法，也讓家人們藉由參與諮商，了解亮亮阿姨的想法、反饋，阿姨也決定不插管，甚至放棄採葉克膜急救。

衛生局說明，目前全市已有15家醫院設立預立醫療照護諮商，在隱私、溫馨的空間中與專業諮商團隊討論自己的「終生」大事，截至6月25日，已有322人接受預立醫療照護諮商，其中319人簽署預立醫療決定書。

(中時 )