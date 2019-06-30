成大工科系打造電動車拿下佳績。(成功大學提供)

成大校長蘇慧貞(中)特別出席「第二屆全國電動車創新設計與實作競賽」開幕式，為各校車隊加油打氣。(成功大學提供)

電動車是未來趨勢，由成功大學工學院主辦2019年第2屆全國電動車創新設計與實作競賽，全國11所大學14個車隊，齊聚台南沙崙「台灣智駕測試實驗室」一較高下，成大工科系「Creative Esian」、「NCKUME成大機械賽車隊」在靜態設計報告分別奪下第1、2名佳績，「NCKUME成大機械賽車隊」也勇奪創意獎。

為期2天競賽包括靜態車輛介紹與設計報告、車輛測試以及動態的賽道路線等3大項。每輛車都要通過加速剎車、S型轉向等車輛測試，才能進入道路競賽，這部份項目包括直線加速、90度彎斜坡、S型轉彎、S型障礙、隧道道路縮減、顛簸路面以及近500公尺20圈耐力賽等挑戰，考驗車輛性能、電池效能分配和賽車手安全。

總結靜態及動態競賽後計算總成績，第一名勤益科大Cathode II車隊，第二名逢甲大學Unicorn車隊，第三名勤益科大Anode II車隊。

成大校長蘇慧貞特別出席開幕式，為各校車隊加油打氣，她說，參賽隊伍展現的能量以及將創意透過實作呈現，讓大家看見夢想與想象無限的可能性，這將是未來享受生活的一部份。

成大機械賽車隊陳浩容表示，車隊去年10月開始投入準備參賽，高規格打造重150公斤，長寬高各為2.35公尺、1.15公尺、1.10公尺車輛，碳纖維車殼、碳纖維蜂巢底盤、鋁合金防滾籠車架，兼顧強度與輕量，再搭配前後輪油壓碟煞系統、雙A臂懸吊系統等。最大亮點是10層電路保護系統、翻覆斷電系統、緊急煞車偵測、HVD高壓斷電旋鈕，保護電力也維護賽車手的安全，全車自製率達80％以上。

機械系鄭兆順表示，車隊成軍約2年，現有成員22人，大一到大三學生都有，近2年實作、參賽經驗都傳承下來，精進實力，明年將以此車為基礎，到日本參加「Formula SAE學生方程式賽車」。

工科系Creative Esian車隊從去年9月開始準備，僅馬達等少數關鍵零件外購，自製率達8、9成，連驅動器也是自製（包括寫程式控制驅動）。馬達控制組長徐仕杰說，市售馬達驅動器都已規格化，沒辦法改變，自行設計製作驅動器才能依需要調整上限，讓馬達有更好表現。車隊有能力自製驅動器，關鍵在於工科系有電子電路學課程。

Creative Esian參賽車輛，長1.5公尺，高1.3公尺、寬1公尺，重約70公斤，為減輕整車重輛，讓電池有更好的發揮，車輛外觀並沒有太多著墨，但內部卻見巧思。成員朱雁丞表示，賽車駕駛空間向來狹窄，進出不方便，為此團隊特別設計90度向上活動的方向盤，讓賽車手有較大的空間進出。

(中時 )