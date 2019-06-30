宋仲基、宋慧喬夢幻CP宣告破局，兩人證實已向法院申請離婚調解，之後韓媒曝光雙宋雖是有共識離婚，然先向法院提出調解的是宋仲基，而專業人士分析，先提出「離婚調解」的一方，通常是受害者居多，如今有電視台採訪到當初獨家報導雙宋夫妻決裂的申姓記者，他透露兩人早已不和，且爆料原先宋慧喬預計拍完《男朋友》就準備休養懷孕，沒想到後續超展開，完全預料不到。

雙宋離婚事件持續延燒，《TV CHOSUN》昨採訪到當初獨家報導雙宋決裂的申姓記者，他還原當時的景況，表示一開始是獲悉宋仲基透過代理人向法院申請調解離婚，因此求證其代理人，對方向他協商要求可否晚點刊登報導，直到宋仲基完成手續，代理人才親自打電話確認此事，報導隨後發出，引發軒然大波，外界皆坦言沒想過宋仲基、宋慧喬感情不睦。

申姓記者透露雙宋失和已傳很久，然真正在圈內爆發風聲，是在宋慧喬拍完《男朋友》之後，但並非傳出她出軌朴寶劍，而是喬妹身旁的人透露「她拍完這部戲後，要開始準備懷孕了」，若按照計畫，將有2、3年無法接戲，沒想到不久後竟超展開，宋慧喬在某個時間點打消懷孕念頭，又打算接拍下部作品。

宋慧喬決定懷孕又突然暫停計畫，因此傳出夫妻倆是否關係生變的傳聞，接著喬妹又被發現摘下婚戒、刪夫妻同框照等報導，申姓記者表示兩個傳聞時間點相差不遠，原以為只是假消息，沒想到查證後發現雙宋早已搬離新婚豪宅，後證實真準備離婚，至於分開的原因為何？申姓記者表示尚未查到這部分，也解釋若是知道了一些不便報導的消息，反倒有壓力，暗指雙宋離婚真正的原因，只有當事人才知曉。

(中時電子報)