不少考生前來查看自己的應試座位。（黃世麒攝）

由於天氣悶熱，有考生邊看試場邊拿手持小風扇消暑。（黃世麒攝）

考生們仔細看著桌上的名條，找尋自己的座位。（黃世麒攝）

有考生在試場內複習課業，除了可以先適應座位外，也為大考做最後衝刺。（黃世麒攝）

大學入學指定科目考試7月1至3日登場，大考中心6月30日下午2至4時首先開放物理、化學及生物試場供考生查看，考生們仔細看著桌上的名條，找尋自己的座位。今年報考人數4萬9千人，較去年小幅減少。

(中時 )