大學指考明登場 今日下午開放看試場 18:472019/06/30 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 不少考生及家長擠在校門口的試場分布圖前，查看自己及孩子的試場位置。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不少考生前來查看自己的應試座位。（黃世麒攝） 由於天氣悶熱，有考生邊看試場邊拿手持小風扇消暑。（黃世麒攝） 考生們仔細看著桌上的名條，找尋自己的座位。（黃世麒攝） 有考生在試場內複習課業，除了可以先適應座位外，也為大考做最後衝刺。（黃世麒攝） 大學入學指定科目考試7月1至3日登場，大考中心6月30日下午2至4時首先開放物理、化學及生物試場供考生查看，考生們仔細看著桌上的名條，找尋自己的座位。今年報考人數4萬9千人，較去年小幅減少。 (中時 ) #試場 #大學 #開放 #生物 #化學 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆指考人數再創新低 僅686人 09:262019/06/26 生活 反詐騙 文山一分局與世新大學合拍「大學騙了沒」 15:052019/06/26 社會 指考將登場 注意事項不可不知 14:172019/06/26 生活 暨大受邀參加2019南昌‧第二屆世界名校賽艇邀請賽 23:242019/06/26 體育 千禧年世界大學排名 亞大名列全台第一 16:462019/06/27 生活 世界一流學科 陸搶下10個冠軍 04:092019/06/28 焦點新聞 千禧年世界大學排名 亞大私大第一 04:102019/06/28 生活新聞 指考特殊考生123人 台大試場設置點字機 11:582019/06/28 生活 大學校院校務評鑑出爐 全國僅兩校未通過 18:312019/06/28 生活 大學校務評鑑 25校All Pass 02:022019/06/29 生活新聞 生活熱門新聞 準颱風「木恩」恐影響台灣 周二起大雨連炸5天 - 生活 口號忘了嗎？長榮空姐打臉工會「這也叫秋後算帳」 - 生活 非「關門簡訊」 但長榮不再主動調查空服員出勤意願 - 生活 - 中時 長榮18金釵落跑罷工 民航局要查 - 生活 - 中時 房客欠租4個月找無人 房東怒破門後嚇傻了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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