金門酒廠高雄門市今喬遷，也招來Show Girl宣傳「韓國瑜高粱酒」。（柯宗緯攝）

金門酒廠推出「韓國瑜高粱酒」，部分所得最高將捐出6000萬做公益。（柯宗緯攝）

金門酒廠高雄門市今日喬遷至巨蛋商圈，全省同步開賣「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」，上頭印有Q版韓國瑜及經典台詞「貨出去，人進來」，首批60萬瓶，預計追加到100萬瓶，授權金最高6000萬將挹注做公益，專款提供社會局幫助弱勢兒少、家庭。

金酒公司董事長李增財指出，金酒高雄門市原在高雄火車站旁，空間過於狹窄、老舊，配合韓市長就任後，積極尋找新址，最後落腳巨蛋商圈，雖然租金貴了好幾倍，但象徵新的氣象來服務市民。

高市府與馬祖酒廠推出「賣菜郎CEO」拚經濟紀念酒，繳出漂亮成績單。這回金門酒廠也推「韓國瑜市長旺旺來金門高梁酒」，外包裝印有Q版韓國瑜手持高麗菜與鳳梨的圖案，並附上韓國瑜親筆簽名，上頭寫道「從高雄出發」、「台灣發大財」等，預料吸引韓粉收藏。

李增財表示，「韓國瑜高粱酒」第一批60萬瓶，現已上市30萬瓶，將陸續推出至100萬瓶，「市場反應好就繼續追加」。高市財政局長李樑堅說，此次雙方合作創造雙贏，市長也指定將權利金挹注社會局做公益。

高市代理社會局長葉玉如說，授權金將全數進入社會局帳戶，並將編列用途，主要關懷弱勢族群，家庭支持照顧方案，特別針對弱勢兒少優先，安置庇護所需的經費，也樂見其成該酒大賣，可挹注更多資金做更多事。

(中時 )