台中市長盧秀燕兌現競選支票，7月1日起恢復老人健保補助，全市超過22萬名長輩受惠。社會局長李允傑強調，7月至12月的「老人參加全民健康保險保險費自付額補助」追加預算共7.28億元，於台中市議會定期會經三讀通過；市府將直接與財稅中心比對符合補助資格長輩名單，衛生福利部中央健保署直接減免。

李允傑指出，凡投保單位或被保險人，8月底前（單月繳）或9月底前（雙月繳）會收到7月份健保繳費單；只要符合補助資格者收到的繳款單，會註記健保費已由台中市政府補助。如投保單位提前收取健保費，符合補助資格長輩可確認應繳納金額，直接向投保單位辦理退費等。

李允傑表示，老人健保費補助以照顧經濟弱勢為目的，在符合公平正義原則下，已訂定排富機制。補助對象為設籍台中市滿1年、年滿65歲以上老人（或55歲以上原住民），經國稅局核定106年綜合所得稅稅率5％以下者才適用，兌現市長盧秀燕競選支票。

(中時 )