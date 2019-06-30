湖南省懷化市浦縣今年4月在浦縣茅坪變電站改擴建項目工程現場發現一處古墓群。截至6月29日，湖南省文物考古研究所組織懷化市文物局等單位，已完成對所有古墓的挖掘工作。

本次發掘的古墓年代為戰國至西漢時期，共出土各類文物111件（組），絕大多數為日用陶器，還有部分青銅器、琉璃器等。其中有一件具有巴文化特色的青銅劍保存十分完好，該劍長約32釐米，劍頸扁平，劍格上有明顯的形似太陽的畫紋。湖南省考古工作隊專家奚培坤表示，戰國時期，巴蜀與長江中游楚國的關係日益密切，兩地文化交流頻繁，該劍出土於此，正是兩地文化交流的物證

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墓葬內還出土了部分裝飾用品，比如戰國時期的琉璃器「蜻蜓眼」，顏色青白相間，形似一顆豌豆，為中國早期鉛鋇玻璃製品。奚培坤表示，琉璃製品最早發現於古埃及地區，後玻璃燒造技術傳入中國。與古埃及早期玻璃主要成分為鈉鈣不同，中國採用鉛鋇，說明在技術傳入後，中國古代工匠根據實地材料，就地取材，成功燒造出早期玻璃製品。

(旺報 )