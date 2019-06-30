▲霧社事件馬赫坡古戰場及抗日英雄莫那魯道的故居前的原民紀念雕像。（楊樹煌攝）

▲霧社事件迄今已90周年，但每年的紀念日南投縣各界都會在抗日紀念碑前舉行祭典儀式及追思恬動，追悼烈士的英勇抗日事蹟。（楊樹煌攝）

▲南投縣原住民族文化資產審議委員會勘「霧社事件．馬赫坡古戰場」。（文化局提供）

「霧社事件．馬赫坡古戰場暨運材古道」今年6月經第一屆南投縣原住民族文化資產審議會第2次會議，審議通過登錄為「史蹟」，南投縣政府文化局依法公告後，該處將成為《文化資產保存法》在民國105年修法完成後，全台第一處的「史蹟」類文化資產。

南投縣府文化局指出，馬赫坡古戰場暨運材古道，經地主孔明德無私同意，由南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會提報此場域，從現場都可清晰看見戰壕與防禦用的砌石墻；而從「馬赫坡造材所」出發的運材古道路徑，掩埋在雜草之下仍可被族人清楚指認。

文化局並指出，「馬赫坡造材所」係當年興建霧社小學日式宿舍及修繕霧社公學校的寄宿舍等木材來源，當時負責召集搬運工的日警岡田竹松巡查，原以為原住民的腳程，一天就可搬運到霧社。

雖然族人用麻布包著、墊著，但因直角狀銳利的檜木，在搬運時仍會讓肩膀脫皮流血，且從造材所出發，全是陡峭下坡路段，扛著長約12尺、寬約4寸的檜木柱，在不能損傷建材的情況下，必須小心翼翼地扶著木杖慢慢走，常需在半路過夜，導致1天的工資分為2天發，1天只有20錢，大家都認為是日警剋扣工資，也成種下霧社事件發生的原因之一。

文化局指日治昭和5年(1930)10月27日的霧社事件，當時的戰場遍布抗日6部落、霧社街區及霧社山區，並分4條路徑挺進。其中的馬赫坡戰線，日軍於同年11月1日對馬赫坡社進行正面攻略，在安達大隊長率領下，於11月5日晨開始採取行動。

當時在馬赫坡社東方「西茲西庫」的連綿山脊，海拔約1,300公尺的高地，構築數處掩堡，並於同日下午佔領可俯視抗日族人的據點馬赫坡岩窟的突角點「一文字高地」也就是賽德克語：Butuc。

安達大隊接到確保固守命令後，第三中隊在「一文字高地」稜線上展開包圍與突擊，經過約3小時激烈交戰，日方戰死15名、負傷21名，被搶去輕機關槍2挺及三八式步槍17挺、步槍子彈2,200發、手槍1把，損失相當嚴重。

馬赫坡古戰場在二次霧社事件以前，為賽德克族德克達雅群（Tgdaya、霧社群）的傳統領域，然而他們在事件後被遷村至川中島，也是當今清流部落，現居於此區域的則是都達群（Toda）和德魯固群（Truku）。

文化局表示，為尊重歷史現場及呈現賽德克族主體性，保留馬赫坡古戰場-Butuc，對外除了讓人理解日本理番的歷史，對賽德克族內部來說，更具歷史記憶及文化傳承的重要意義。而今公告為全台第一處的「史蹟」類文化資產後，將會再進一步將目前已被雜草掩沒的戰壕及防禦用的砌石墻逐一整理出來，進而獲得更好、更完整的保護。

(中時 )