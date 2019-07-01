樂涼冰果室已成為複合式餐飲店。（廖志晃攝）

芒果加剉冰，香甜透心涼。（廖志晃攝）

南投市樂涼冰果室創立50多年，陪伴南投人成長，傳統的四果冰、八寶冰加上豪邁的剉冰顆粒，更是青春歲月時與死黨相聚的記憶；因應時代變遷，樂涼目前已經轉型為複合式餐廳，但冰果部仍供應剉冰，讓老顧客回味。

樂涼冰果室走過半世紀，位址雖然數度遷移，但都在最熱鬧的民族路、復興路附近商圈，早年在南投堪稱家喻戶曉，也是同學、朋友聚會的首選，由於樂涼的剉冰顆粒特別粗，在燠熱的夏天咀嚼冰塊，別有一番滋味，溶化在口中更是透心涼。

樂涼冰果室第2代王俊凱指出，早期剉冰添加的材料如湯圓、蜜豆、紅豆、大豆等，全部自家製作，每種食材熬煮的時間不一樣，入蜜的時間也不同，非常費時耗工，因此，近年來只供應紅豆、大豆、芋圓和水果冰。

此外，由於樂涼冰果室原址在鬧區，周邊店家林立還有銀行、農會，消費者很難停車；因此，4年前將冰果室遷移到南投縣政府對面的樂涼餐廳，形成兼具冰果部、簡餐部及喜慶宴會的複合式餐廳。

店名：樂涼冰果室

地址：南投縣南投市中興路663之8號

電話：（049）2223378

營業時間：上午11點到晚上8點，周2公休。

售價：剉冰每盤80元。

(中時 )