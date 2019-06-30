台中豐原葫蘆墩公園是台中花博三大展區之一，隨著花博已於4月28日閉幕，公園封園進行撤展修復，並視修復狀況陸續開放。隨著最後的第一區北側修復完成，30日全區開放民眾使用，公園內保留花博期間打造的琉璃裝置藝術及花廊道，竹跡館、楷模創生館也原地保留，搭配軟埤仔溪親水河岸綠地，將打造觀光級公園景點，營造豐原新好生活環境。

建設局長陳大田說，台中花博雖已結束，但建設將留下永續運用，創造更美好的生活環境。葫蘆墩公園保留部分花博期間設置的公共藝術及多樣性植栽部，包含第一區的迎賓捧花、蝶飛花瀑、甜蜜花園，第二區的水沐清荷四大主題琉璃藝術品，第三區的花廊道搭配開花爬藤植栽延續花博的美麗浪漫，第四區的竹跡館、創生楷模館也原地保留。

陳大田指出，建設局對葫蘆墩公園的未來規劃以「打造豐原新好生活環境」為目標，委託專業維護廠商及保全人員進駐，後續更將積極邀請企業合作，活化公園空間，打造觀光級公園景點。

建設局說，葫蘆墩公園面積16公頃，經三環路、三豐路、五權路、豐洲路、文昌街等區，分為五大區塊，花博結束後預計需要2個月撤展復原時間。考量各區修復程度不一，為儘早開放民眾使用，採分區修復、分區開放，4月28日閉幕當天先行開放部分已整理完成區域，6月1日開放第一區南側及第五區，6月5日開放第四區，6月15日開放第二、三區，而第一區北側因撤展範圍較大於今日開放，全區開放民眾使用。

建設局提醒，葫蘆墩公園雖已恢復基本使用機能，但部分草坪區仍在養護期，請民眾勿踩踏，也勿於公園內人行道騎乘機車、腳踏車，另也禁止於軟埤仔溪河畔釣、捕捉魚，如經現場保全人員勸導無效，將依台中市公園及行道樹管理自治條例裁罰，呼籲民眾共同維護葫蘆墩公園的休憩品質。

(中時 )