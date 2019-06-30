好萊塢男星戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）是前WWE職業摔角手，近幾年以漫威電影《星際異攻隊》系列的「德克斯」成為全球知名影星，但他向來愛「開砲」，曾為導演詹姆斯岡恩（James Gunn）槓上漫威影業，嗆聲拒演續集，現在更直接對嗆《玩命關頭》系列，意外嗆到在《星際》飾演格魯特的《玩命》元老演員馮迪索（Vin Diesel）。

戴夫直接嗆《玩命關頭》。（截自戴夫推特）

由於《玩命》系列邀來摔角手出身的巨石強森（Dwayne Johnson）、約翰希南（John Cena）主演番外篇，有粉絲建議戴夫可以參演反派角色，他卻回應：「謝謝你的考慮！」還附上嘔吐表情符號，最後標註：「#我寧拍好電影。」砲火味相當濃。

星爵大露臀溝。（截自克里斯普萊特IG）

不過《星際》另位演員「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt）完全兩樣情，他近日與阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）之女凱薩琳（Katherine）完婚，正在享受美好蜜月時光，但克里斯似乎玩得忘我，慘遭豔陽曬傷，他索性在IG大曬紅通通背部照，同時露出「白皙臀溝」，吸引接近200萬人點讚。

(中時 )