長榮空服員罷工行動中，18金釵遭質疑，已經完成報到手續仍舊罷工。桃園市空服員職業工會會員代表林銥覲表示，她們依照工會指示罷工，並無違法。另外也呼籲長榮公司，回歸談判桌，進行實質協商。

長榮空服員罷工中，有18名空服員在罷工首日，為響應罷工，在登機門前違反長榮規定，拋下旅客，被長榮列為「曠職」調查。其中有3位組員已經復飛，對此林銥覲說，工會絕對尊重會員自由意志，嚴厲譴責長榮公司借題發揮，試圖動搖其他堅守罷工棚的會員。她又說，工會為了防止團體協約簽訂期間，資方再度無預警祭出威脅、恐嚇手段，影響工會運作，簽訂切結書，是為了再次展現會員團結，讓公司正視會員決心。

林銥覲強調，已有謠傳，工會會將切結書交給長榮公司，她強調，絕對不會將切結書，交予長榮公司。她補充，切結書的意義，是為了再次展現會員團結，截至目前為止，切結書以非常快不斷增加。她也請會員，不要將口號「會員挺幹部」流於形式。

(中時 )