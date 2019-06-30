2019婕斯盃全明星羽球對抗賽今天進入最後一天賽程，現場吸引4000多位羽球愛好者觀賽，季軍戰丹麥隊以2比1逆轉擊敗韓國隊，完美結束台灣之行。

丹麥隊第1點雙打鮑伊（Mathias Boe）/彼得森（Mads Conrad-Petersen）13：21、14：21不敵韓國李龍大/陳文宏，第2點單打丹麥22歲選手傑姆柯（Rasmus Gemke）17：21、21：18、21：19力克李炫一，兩隊進入第3點雙打分高下，鮑伊/彼得森11：9險勝，氣走韓國隊。

丹麥雙打組合鮑伊(右)、彼得森(左)。(海碩整合行銷提供)

賽後鮑伊表示，今天對他們而言是陽光普照的好天，比賽一開始雖然較慢進入狀況，但是他們打出高水準比賽，贏得了勝利，搭檔彼得森則說，第一次來台就有很好的經驗，我們贏得了季軍，很開心能拯救球隊，是很不簡單的逆轉，很幸運能獲勝。

而鮑伊雖然主攻雙打，但和今年宣布退休的馬來西亞名將李宗偉是同期好手，多少也熟識，對於李宗偉的退休，鮑伊回應：「覺得因為生病結束職業選手生涯蠻遺憾的，宗偉是羽壇最棒的球員之一，也是傳奇球星，我知道他很想去明年東京奧運，很可惜他無法圓夢，祝福他的退休生活愉快。」

這次應邀來台參加婕斯盃的李炫一，生涯和李宗偉交手過16次，5勝11拜居下風，兩人最後一次是去年馬來西亞公開賽，當時李宗偉直落二勝出，談到老對手的退休，李炫一說：「前一陣子還一起參加比賽呢，宗偉一直很想拿一面奧運金牌，再沒有實現目標的情況下退休真的很可惜，不過健康是最重要，他還是要以身體為重，我相信他之後也有機會以教練身分回到羽球場的，我很期待跟他再見面。」

(中時電子報)