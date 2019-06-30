在大陸頒布31條惠台措施一年多以來，於今年3月25日大陸人民最高法院推出《關於為深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施》36條措施，其中強調逐步擴大台灣民眾在大陸參與司法，各地紛紛推出有關涉台合議庭和法院調解員的政策。

在瀋陽市台辦牽頭下，更在今年4月30 日中頒布《關於促進沈台經濟文化交流合作的實施意見》(簡稱瀋陽75條)，當中第73條，在瀋陽高新技術產業開發區人民法院設立涉台民商事案件審判合議庭，集中受理全市涉台民商事案件。聘請台灣地區相關專業人士擔任特邀調解員，調解協議經法院審查確認後，具有法律效力。

因此於28日上午，在瀋陽高新區法院，舉辦了涉台案件合議庭揭牌儀式和涉台案件特邀調解員聘任儀式，瀋陽市台辦主任王羽輕作為此次揭牌和頒證儀式的主持人並進行了講話。

當中最大的亮點莫過於四位台籍特邀調解員的聘任儀式，四位台籍調解員分別是瀋陽台商協會會長陳雲志、常務副會長王子實、副會長閆廷俞和副秘書長羅鼎鈞，在場的羅鼎鈞作為在瀋陽發展的台灣青年更是亮點中的亮點。因為台籍調解員的工作內容就是做好通過說服、疏導等方法，促使當事人在平等協商基礎上自願達成調解協議，解決民間糾紛的活動。唯獨在涉台法律調解案件方面，運用長居瀋陽台灣人和其專業優勢，來幫助兩岸同胞進行調解，同時也更能體現大陸同等待遇在瀋陽的具體落實。

(旺報 )