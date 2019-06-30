苗栗縣政府農業處推出「苗栗趴趴GO」旅遊路線，以插畫、EDM方式吸睛。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣政府農業處推出5條不同主題的農遊路線，廣邀民眾暢遊苗栗純樸農村。（何冠嫻翻攝）

因應暑假到來，苗栗縣政府推出5條不同主題的農遊路線，結合山、海、客家庄及「十大休閒農業區」，為民眾濃縮縣內旅遊精華，不但1日遊、多日遊都能玩得盡興暢快，到苗栗體驗好玩的農村生活。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣18鄉鎮市各具特色，休閒農業區名聞遐邇，更有國際認證的雙慢城。縣府農業處整合縣內觀光資源，精心規畫40條農業旅遊路線，特以插畫呈現「苗栗趴趴GO」旅程，民眾可客製化依需求自由搭配1日或多日的行程，有適合親子同遊的，也有適合三五好友同遊的，還有「限定版」遊程。

農業處指出，苗栗趴趴GO有5種旅程特輯，深入三灣、南庄沉浸賽夏族文化，享受梨香花果香；到大湖、卓蘭「雲擁薑山」，置身花紅果香的浪漫氛圍；在通霄、西湖穿梭柚米飄香的純樸農村，欣賞螢光蝶舞的浪漫夜晚；或到三義體驗舊山線鐵道自行車沿線風光與農藝樂趣；大啖公館美食「棗趣公館、芋見幸福」。徐耀昌廣邀全台遊客在暑假期間，到苗栗體驗客鄉文化、欣賞山海美景，品嘗當地風味餐，來場食、漫活的農村旅遊。

(中時 )