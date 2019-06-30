原以為昨（29）日「新六點協商方案」投票通過，經勞資簽訂團體協約後，為期10天的長榮航空罷工事件就會結束。無奈因勞資雙方對「禁止秋後算帳」認知不一，協商破局，罷工進入延長賽，預定7月2日再行協商。

團體協約協商破局之關鍵在於資方堅持「三不」，即對罷工員工不發年終、不調薪、砍3年優惠機票，以及堅持對18名罷飛空服員懲處。台大國企系敎授陳厚銘認為，站在長榮航空立場而言，長榮不退讓並不無道理。長榮強調堅持「三不」是對罷工期間支持公司出勤者的獎勵，若撤回將無法向出勤的空、地勤人員交代。另外6月20日該18位空服員在登機門前落跑加入罷工，嚴重違反公司規定，損害旅客權益並有影響飛安疑慮之行為。就法理層面而言，該18位空服員在罷工時間前就已報到，若在上班期間擅離職務而遭資方懲處，資方在法理上是有其論述依據的。

陳厚銘說，工會保護罷工勞工權益，不被「秋後算帳」，職責所在，應給予肯定，對工會幹部而言，維繫工會內部的團結得以讓工會繼續運作，也是其職責之一。

陳厚銘認為，當初資方提出的「新六點協商方案」，和長榮空服員原有的優惠差距並不大，難以說服大部分的工會會員，新協約方案最後能獲得多數工會會員投票同意而停止罷工，工會幹部的努力功不可沒。

長榮罷工事件，不僅影響公司的經營及獲利，更嚴重影響旅客的權益。長榮航空在思考其罷工賽局戰略時，不應單以公司的利益為主要考量，宜同時納入旅客的公共利益，善盡企業社會責任。陳厚銘說，此時此刻交通部有必要介入以調節紛爭，讓罷工儘早落幕。

陳厚銘呼籲勞資雙方應「以終為始」及「換位思考」，提出雙方都可以接受的「禁止秋後算帳」方案，儘早簽訂團體協約，結束罷工，避免企業、員工、旅客三輸的傷害進一步擴大。

「以終為始，就源施力，思維不同，結局就不同。」陳厚銘盼望勞資雙方各退一步，提出有效解決問題的良方。談判本來就是「Give and Take」，雙方互相讓步，各取所需。針對「三不」及該18名罷飛空服員的懲處，陳厚銘建議，「三不」可以調整為「一不」、「二不」或打折扣的方式處理；而該18名罷飛空服員的懲處，則可採取寫悔過書或公開道歉的方式結案。陳厚銘強調「秋後算帳」或「擴大懲處」對長榮航空並沒有益處，如何找回員工的信任感，提高員工的向心力，讓他們可以快樂放心的在長榮航空工作，才是王道，有優秀的員工才能創造出優秀的企業。

陳厚銘認為，罷工結束，才是長榮航空經營挑戰的開始，公司應思考如何改善勞資關係，以及盡力修補勞資裂痕。陳厚銘認為，長榮航空應大方提供一條溫馨有尊嚴回家的道路，方便罷工空服員回來，回到一個疼惜他們的家，重新加入團隊，同心協力為長榮航空未來的宏圖大業繼續打拼。

成為世界一流的航空公司，一直是長榮航空的願景目標，經歷此次罷工事件，凸顯長榮在員工關懷以及履行企業社會責任方面，還有很大的增長空間。陳厚銘認為，如何共創價值使長榮航空成為一個卓越的幸福企業，是長榮邁向世界頂尖航空公司的首要任務。

(旺報 )