竹聯雷堂堂主涉性侵被判刑後落跑，今天被台北市刑大逮捕到案。（謝明俊攝影）

竹聯幫雷堂堂主「石頭」張華茂，因涉及性侵未成年少女，遭法院判刑４年２個月有期徒刑定讞，張因拒絕到案執行，今年５月間遭台北地檢署發布通緝，台北市刑大科偵隊受命緝查，３０日下午１時３０分左右，在北市中山區大直一棟豪宅外逮捕準備外出的張嫌，詢後於４時４５分左右解送北檢歸案。

５４歲的張華茂是韓國華僑，接掌雷堂堂主一職多年，是竹聯幫內首位外國僑生堂主，先前曾因涉嫌在韓國捲入毒品案件被捕入獄，後來獲得交保回到台灣，卻在２０１５年１２月１５日，涉嫌在租住處性侵一名高中女生，經女方向北市警松山分局提出告訴移送法辦，法院於２０１９年判刑有期徒刑４年２個月定讞。

張華茂被判刑確定後，一直拒不到案執行，台北地檢署因而在２０１９年５月對他發布通緝，台北市警局隨對張嫌進行緝捕行動，指由台北市刑大科偵隊全權負責，警方經多日布線追查，發現他藏身在北市中山區大直一棟豪宅，警方在外埋守多日後，３０日下午１時３０分，乘張嫌外出時將他逮捕，詢後解送北檢歸案。

(中時 )