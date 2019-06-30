北台南家扶中心28位少年賣手工餅乾自籌澎湖行程旅費，完成目標後終於可以出發，30日到佳里金唐殿拜拜祈福，希望旅途順利。（莊曜聰攝）

北台南家扶中心28位少年賣手工餅乾自籌澎湖行程旅費，完成目標後終於可以出發，30日到佳里金唐殿拜拜祈福，希望旅途順利。（莊曜聰攝）

北台南家扶28位學子參加少年展力方案，規畫澎湖壯遊公益旅行，從行程交通、住宿飲食、行政資料彙整等都由孩子們一手包辦，連旅費都是靠著義賣手工餅乾才能募集到，7月1日就要啟程，孩子們也在今天到佳里金唐殿祈福，希望旅途能平安順利。

資深社工師曾沛瑄是這次行程的領隊，她說家扶少年展力方案自2015年起，每一年都包含壯遊計畫，，今年為讓青少年有完整學習經驗，並提升自我認同與價值感，4月時還由孩子們親手製作手工餅乾，前往市場、夜市、老街、文化中心等地販售，籌措交通費。

這次的壯遊行程是首度離開台灣本島，旅途包括搭船、騎自行車等，為了祈求旅途平安順利，在出發前特地前往有300多年歷史的佳里金唐殿拜拜祈福，廟方也給孩子們千歲爺加持過的香火袋保平安，總幹事邱建男說，從今年起金唐殿也固定提供獎助學金贊助家扶青少年。

已經參加5屆展力方案的陳宇翔表示，今年從挑戰本島到離島澎湖，將深入鄉野體驗當地人文，並以單車漫遊方式，參訪澎湖當地名勝古蹟與人文景點外，也身體力行方式安排淨灘活動，還有韓國舞蹈快閃活動，並與當地家扶青少年交流學習過程。

(中時 )