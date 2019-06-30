大陸工程院院士鄔賀銓、鄧中翰29日指出，5G是移動通信技術發展的一種必然趨勢，在5G之後還有6G。並稱，很多國家都會在今年開始5G的服務，這都是考慮到本國的需要，跟世界上其他的政治因素並沒有什麽關系。

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2019年大陸科協年會當天在哈爾濱開幕，首次於年會開幕式上推出的「高端對話：5G與未來」聚焦備受關註的5G話題。主持人在對話開始，就拋出華盛頓一個智庫曾直接稱，大陸發展5G是「星球大戰」的問題。

對此，光纖傳送網與寬帶信息網專家鄔賀銓表示，移動通信這麽多年來基本上是十年一代，所以5G是移動通信技術發展的一種必然趨勢，在5G之後還有6G，這是一種業務和應用，每個國家都會經歷這個階段，只是走得早一點晚一點而已，和「星球大戰」計劃完全沒有任何關系。現在看上去，很多國家都會在今年開始5G的服務，這都是考慮到本國的需要，跟世界上其他的政治因素並沒有什麽關系”。

鄔賀銓表示，5G的發展需要一個過程， 5G將來覆蓋到像4G這樣的規模，也需要七、八年時間。分析認為，到2035年，大陸因5G發展GDP大概增加1萬億美元，帶動約1000萬個新就業崗位，「這不單對大陸，對美國也一樣」。

持相同看法的中星微集團創建人鄧中翰表示，5G是人類一個基本通信方法的技術進步，它並沒有任何大家想象的政治因素。大陸從2G、3G、4G、5G一路發展下來，在互聯網、移動互聯網產業方面受益非常大，整個生活效率、生產效率都大幅度提升。

他認為，大陸5G發展意義非常重要：3G時大陸是剛剛參與、跟跑，到了4G大陸實現並跑，到了5G，華為等大陸企業瞄準全球市場，在專利、芯片、軟件、系統及標準方面，獲得很多話語權，這也體現出大陸對通信技術的高度重視。

(中時 )