石龜許氏是鹿港很有代表性的仕紳，彰化縣瑤林石龜許姓宗親昨天舉辦成立大會。（吳敏菁翻攝）

石龜許氏是鹿港很有代表性的仕紳，彰化縣瑤林石龜許姓宗親昨天舉辦成立大會。（吳敏菁翻攝）

「太岳之胤」二度登錄古蹟，許家大團結。（吳敏菁翻攝）

謙和33世許自得，今年有感而發，書寫字畫，勉勵謙和許家子孫，敬天愛地、忠孝傳家、弘揚祖德、凝聚家族、敦親睦族、慎終追遠、謙恭忍讓、和氣生財、勤修德賢、儉養廉節。（許書基提供）

鹿港百年來的許姓宗親會在鹿港20公祖瑤林石龜派下四大房的奔走下，昨日舉辦成立大會，許家是鹿港很有代表性的仕紳，出過了鹿港唯一武進士、武秀才，留下珍貴的歷史和家族的故事，這次企盼透過宗族團結的力量，為歷史傳承、文化保存和社會公益再貢獻力量。

籌備主任委員許奇逢表示，鹿港最早商業繁華、人才匯集，俗諺「一府、二鹿、三艋舺」 ，鹿港「施、黃、許」是三大姓 ，許姓19世祖果公，又稱20公，從有詳細歷史1916年開始，由派下四大房輪流供奉祭祀，已超過百年，至今正月20，仍聚集吃祖習俗，觀摩了許多友會和各宗親投入，歷經4個月籌備，成立了大會，希望把大家更凝聚在一起。

小鎮文化協會許書基表示，石龜許氏，以愛公為一世祖，燈號「瑤林衍派」到29世起用先賢許邦光撰寫的名聯「遜志經書自有文章光世德，存心孝友居然仁讓振家聲」，既作為「瑤林」派下子孫的字行，又作為家廟大廳的聯對。

鹿港許氏出過許多名人，1856年生的許肇清，光緒八年中科武舉人、光緒20年又封武進士，是鹿港唯一武進士。甲午戰爭，為支援劉永福黑旗軍，率鹿港義軍赴八卦山，但義軍已傾覆，知大勢已去，撤返鹿港，隨即攜眷內渡。

許的後代許梅舫也是武秀才，鹿港武廟正殿前一口古鐘也是許梅舫等仕紳共同敬獻。曾經顯赫的先祖牌位，隨著「武進士第」拆除搬家到透天厝，去年透天厝又被法拍了，激起宗親關心，怎麼留下「根」。

許氏宗族在鹿港代表性遺跡「太岳之胤」，是鹿港郊商許志湖故居，曾是鹿港6大貿易商號，歷經登錄古蹟被撤銷，審查後2度登錄古蹟的戲劇性轉折，宗親期盼，早日在彰化縣政府文化局協助下修復，作為許姓宗親會的辦公據點，給後代子孫回故鄉鹿港有個飲水思源的地方，並開放公益福利性活動使用、參觀，促進鹿港古都觀光繁榮。

(中時 )