台南旅宿每月主題日活動自7月起擴大為每月主題周，訂7月21日至25日為海洋主題周，住宿指定飯店民宿2晚可享好康優惠，憑發票登錄還可抽機票等大獎。（莊曜聰攝）

暑假開始，台南市政府7月起將台南旅宿每月主題日「升等」為主題周活動，指定日期內住宿2晚可享有超值優惠，登錄發票還有機會抽機票等大獎，7月21日到25日首推「海洋主題周」，結合沿海地區活動，預計可吸引更多旅遊人潮。

台南市觀光旅遊局表示，從今年3月起結合旅宿優惠，在平日推出每月不同特色的台南主題日活動，因民眾反應單日活動行程規畫不易，因此從暑假起從日擴大為周，在每月指定1周的周日至周四期間，入住專案配合的飯店民宿，可享第二晚幾近免費的優惠房價，憑住宿單據還可抽機票及每月限定特色好禮。

觀旅局指出，7月21日至25日以「台南海洋主題周」打頭陣，以濱海潟湖連結海洋、漁筏採蚵養蚵的景致，推出具有台南在地風貌的海洋藍TAINANTONE色票圖，同時期台南沿海地區則有結合沙雕、鹽雕、光雕的一見雙雕藝術季，可飽覽漁村風情並大啖海鮮的七股海鮮節，以及將軍吼夏日音樂節等活動，山區也有台南國際芒果節，民眾可提早規畫行程。

南市共有31家飯店、8家民宿配合此活動，優惠房價從5折起，在主題周入助並憑住宿發票及收據登錄網站，可抽機票及海洋周加碼的海味好禮，活動相關內容及優惠可上「台南HIGH一夏」、「台南月月主題周．住台南抽機票」網站查詢。

(中時 )