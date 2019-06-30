本報所作的網路投票，61.43%的人認為韓國瑜最能吸引年輕人的選票。（中時電子報網路投票）

國民黨第2場國政願景電視發表會29日登場，5名總統參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中參加，主題為青年、社會、文化、教育。本報對此舉辦網路投票，你覺得哪位參選人在青年議題上表現最好、能吸引年輕人選票？截稿為止，逾6成認為韓國瑜最能吸引年輕人。

韓國瑜以2305票61.43%暫時領先，朱立倫則以1201票32.01%居次，郭台銘199票5.30%，張亞中30票0.80%，周錫瑋17票0.45%。

韓國瑜29日在該場國政會中談及有關年輕人的政見，包括雙語教育的重要性，還為年輕人的薪水感到憂心，韓國瑜以他30年前研究所畢業的薪水4.5萬元拿來作對比，表示如今年輕人的薪水大不如過去，尤其還面對高房價、高物價的問題，大學畢業生在國際的競爭中沒有優勢，令他對台灣的未來感到害怕憂心。

韓國瑜主張下一代要學雙語，應施行「雙語教育」，年輕人未來要以繁體中文走遍華人圈、流暢的英文走向世界，這樣才是負責任的教育。

(中時電子報)